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НовостиОбщество23 марта 2023 14:50

Мобильная ярмарка «Наша рыба» посетит Мончегорск

Местные жители смогут купить недорогие дары моря 25 марта
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Ярмарка «Наша рыба» курсирует по области уже третий год, доставляя рыбу во все уголки региона.

Ярмарка «Наша рыба» курсирует по области уже третий год, доставляя рыбу во все уголки региона.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мончегорск приедет мобильная ярмарка «Наша рыба». Торговля будет организована 25 марта с 11.00 до 18.00 вблизи дома № 34а на проспекте Металлургов, сообщает «Мурманконгресс».

Местные жители смогут купить охлажденную, замороженную, копченую рыбу и морепродукты по ценам на продукцию на 25-30% ниже рыночных.

Ярмарка «Наша рыба» курсирует по области уже третий год, доставляя рыбу во все уголки региона.

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