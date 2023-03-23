Мобильная ярмарка «Наша рыба» посетит Мончегорск

Ярмарка «Наша рыба» курсирует по области уже третий год, доставляя рыбу во все уголки региона. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мончегорск приедет мобильная ярмарка «Наша рыба». Торговля будет организована 25 марта с 11.00 до 18.00 вблизи дома № 34а на проспекте Металлургов, сообщает «Мурманконгресс».

Местные жители смогут купить охлажденную, замороженную, копченую рыбу и морепродукты по ценам на продукцию на 25-30% ниже рыночных.

Ярмарка «Наша рыба» курсирует по области уже третий год, доставляя рыбу во все уголки региона.

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