Стало известно, когда в Мурманской области проснутся медведи

В Мурманской области мишки еще не вышли из зимней спячки. Оно и понятно, ведь за окном - сплошные сугробы и морозы. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области мишки еще не вышли из зимней спячки. Оно и понятно, ведь за окном - сплошные сугробы и морозы.

Как рассказал «КП»-Мурманск» сотрудник Лапландского природного заповедника Алекс Гилязов, медведи должны проснуться в середине апреля. В прошлом году след косолапых был замечен 11 апреля.

Напомним: в Полярных Зорях заметили на озере пару лебедей.

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