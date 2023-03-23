Стало известно, когда в Мурманской области проснутся медведи

В Мурманской области мишки еще не вышли из зимней спячки. Оно и понятно, ведь за окном - сплошные сугробы и морозы.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Мурманской области мишки еще не вышли из зимней спячки. Оно и понятно, ведь за окном - сплошные сугробы и морозы.
Как рассказал «КП»-Мурманск» сотрудник Лапландского природного заповедника Алекс Гилязов, медведи должны проснуться в середине апреля. В прошлом году след косолапых был замечен 11 апреля.
Напомним: в Полярных Зорях заметили на озере пару лебедей.
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