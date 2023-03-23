В 2022 году жители Мурманской области совершили по банковским картам операций почти на триллион рублей

Наличными северяне стали пользоваться реже. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации опубликовало отчет о том, как северяне пользовались картами и наличными в 2022 году.

Так, купюры жители региона держат в руках все реже. Всего ими «воспользовались» на 166 миллиардов рублей, а количество сделок стало минимальным за последнюю пятилетку.

- Количество операций, совершаемых жителями региона с использованием платежных карт, выросло до 454,5 млн единиц, а их сумма составила 989 миллиарда рублей. По сравнению с прошлым годом это на 7,3% больше по количеству транзакций и на 12,2% – по объему, - сообщили в региональном отделении Банка России.

Напомним: специалисты представили результаты исследования регионов по величине зарплат в 2022 году. Из 85 строк общего рейтинга Мурманская область расположилась на четвертой благодаря высоким заработкам в сфере рыболовства, где средняя зарплата составляет 184 тысячи рублей.

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