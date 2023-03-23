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НовостиЭкономика23 марта 2023 13:02

В 2022 году жители Мурманской области совершили по банковским картам операций почти на триллион рублей

Наличными северяне стали пользоваться реже
Ника СВЕТЛОВА
Наличными северяне стали пользоваться реже.

Наличными северяне стали пользоваться реже.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации опубликовало отчет о том, как северяне пользовались картами и наличными в 2022 году.

Так, купюры жители региона держат в руках все реже. Всего ими «воспользовались» на 166 миллиардов рублей, а количество сделок стало минимальным за последнюю пятилетку.

- Количество операций, совершаемых жителями региона с использованием платежных карт, выросло до 454,5 млн единиц, а их сумма составила 989 миллиарда рублей. По сравнению с прошлым годом это на 7,3% больше по количеству транзакций и на 12,2% – по объему, - сообщили в региональном отделении Банка России.

Напомним: специалисты представили результаты исследования регионов по величине зарплат в 2022 году. Из 85 строк общего рейтинга Мурманская область расположилась на четвертой благодаря высоким заработкам в сфере рыболовства, где средняя зарплата составляет 184 тысячи рублей.

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