В конце апреля в Мурманске пройдет ярмарка самозанятых

По всем вопросам просят обращаться в Центр поддержки предпринимательства: 41-07-44. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Жителей Мурманской области приглашают на ярмарку самозанятых, которая будет проходить в Мурманске 29 и 30 апреля в ТРЦ «Форум».

Самозанятые северяне смогут представить свои проекты широкой аудитории и найти потенциальных покупателей, новых клиентов, единомышленников и каналы для продажи продукции.

- Гости ярмарки смогут познакомиться с местными ремесленниками и посетить интересные мастер-классы. А те, кто только собирается открыть свое дело, могут пообщаться с действующими самозанятыми и изучить их опыт. В прошлом году участниками мероприятия стали 27 человек из разных уголков Заполярья, - сообщили в министерстве развития Арктики и экономики Мурманской области.

Подать заявку на участие нужно до 21 апреля по электронной почте: info@cppmo.ru. По всем вопросам просят обращаться в Центр поддержки предпринимательства: 41-07-44.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru