Губернатор поручил разобраться с курением вейпов в педколледже в Мурманске

На «Прямую линию» с участием губернатора Андрея Чибиса обратился отец одной из студентов Мурманского педагогического колледжа. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На «Прямую линию» с участием губернатора Андрея Чибиса обратился отец одной из студентов Мурманского педагогического колледжа. Он пожаловался, что прямо в помещениях учащиеся используют вейпы.

- Дочка приходит вся прокуренная, жуткий запах вейпов, в туалете постоянно запас смесей, - пожаловался северянин.

- Думаю, что министр образования услышала. И руководитель колледжа все указания даст, в том числе проверить факты и исправить их, если они найдут подтверждение. Надо внимательно разобраться, - ответил Андрей Чибис.

Напомним: с 2020 года в Мурманской области запрещена продажа вейпов несовершеннолетним. Однако до сих пор можно увидеть школьников с электронными сигаретами в руках. О вреде такого курения рассказала практикующий психолог из Мурманска, руководитель ОЦ «Ежедневная психология» Екатерина Вашакидзе.

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