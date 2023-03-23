Прокуратура проводит проверку по затянувшемуся расселению из деревяшек в Мурманске

Ранее ситуацию на контроль взяли в СКР, возбуждено уголовное дело по статье о халатности.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Прокуратура Мурманской области взяла на контроль ситуацию с расселением жильцов аварийного дома на улице Сомова в Мурманске - северянам не предоставляют жилье, чтобы они могли выехать из опасной деревяшки.
- По поручению прокурора Мурманской области Сергея Паволина организована проверка о возможных нарушениях при расселении аварийного дома. В ходе проверки будет устанавливаться соблюдение требований законодательства при расселении аварийного дома, его содержании его эксплуатации, - сообщили в надзорном ведомстве.
Ранее ситуацию на контроль взяли в СКР, возбуждено уголовное дело по статье о халатности.
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