Из-за затянувшегося расселения людей из аварийных домов в Мурманске возбудили уголовное дело

Затянувшееся расселение из деревяшек в Мурманске заинтересовало СК. Фото: Олег ФИЛОНОК

В Мурманске следователи заинтересовались ситуацией с расселением людей из аварийных домов. В частности - деревяшки на улице Сомова, где жить уже опасно, но другое жилье северянам все еще не представили. В стесненных обстоятельствах живут и пожилые мурманчане, и многодетные семьи.

- Следственными органами СУ СК России по Мурманской области по факту халатности должностных лиц возбуждено уголовное дело (ст. 293 УК РФ). Председатель СК России поручил руководителю СУ СК по Мурманской области Андрею Ефремову доложить о ходе расследования уголовного дела, - сообщили в СУ Следственного комитета региона.

Напомним: в Мурманской области не первый год идет реновация ЗАТО, одним их этапов которой стал снов заброшенных домов. На «Прямой линии» 21 марта северяне спросили у губернатора Андрея Чибиса, будет ли продолжена эта работа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru