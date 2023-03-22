В Мурманской области продолжат снос заброшенных домов в рамках реновации ЗАТО

В Мурманской области не первый год идет реновация ЗАТО, одним их этапов которой стал снов заброшенных домов. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области не первый год идет реновация ЗАТО, одним их этапов которой стал снов заброшенных домов. На «Прямой линии» 21 марта северяне спросили у губернатора Андрея Чибиса, будет ли продолжена эта работа.

- Мы не можем снести все дома сразу, более того, значительная часть принадлежит федеральной структуре, в основном, Минобороне, и мы ведем работу, чтобы они или сами снесли здания, или передали нам. Это недешевое удовольствие, но эту работу мы продолжим. Все дома проинвентаризированы, поэтапно все сделаем, - прокомментировал Андрей Чибис.

По его словам, даже дети в ЗАТО считают, что заброшенные дома уродуют облик населенных пунктов.

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