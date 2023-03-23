В Полярных Зорях планируют увековечить память погибших на СВО земляков

Работы могут состояться уже в 2023 году. Фото: Елена КОВАЛЕНКО

Глава Полярных Зорь с подведомственной территорией Максим Пухов на своей странице в «ВКонтакте» сообщил о гибели на СВО местного жителя Евгения Желнина.

В комментариях под записью наряду с соболезнованиями прозвучало предложение.

- Царствие небесное рабу божьему Евгению! Искренние соболезнование родным и близким!! Жить и помнить! Есть предложение от всех НКО и общественности города Полярные Зори с подведомственной территорией увековечить воинов у Памятной Стелы, - написал руководитель военно-патриотического клуба «Поиск» Александр Ешану.

- В этом году реализуем, - ответил Максим Пухов.

Напомним: в Мурманской области помогут семье участника спецоперации, у которого сгорел дом.

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