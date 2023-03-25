Жители Мурманской области жалуются на невозможность сдать аллергопробы

Глава региона поручил вникнуть в проблему минздрав. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

На «Прямой линии», которая состоялась на этой неделе, житель Мурманской области пожаловался губернатору, что не может провериться на аллергию на домашних животных, так как в медучреждениях нет аллергопроб.

Глава региона поручил вникнуть в проблему минздрав.

- Прошу Дмитрия Панычева разораться в проблеме и в понедельник, 27 марта, на оперативном совещании доложить, - отметил Андрей Чибис.

В Мурманской области работают над проблемой с нехваткой врачей. Так, за два первых месяца 2023 года в регион привлекли 59 медработников, среди которых 38 врачей и 21 специалист со средним медицинским образованием.

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