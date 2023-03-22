Житель Североморска зарезал знакомого из-за оскорбления в свой адрес

Мужчину задержали в кратчайший срок. Фото: СУ СКР по Мурманской области
45-летний житель Североморска убил своего знакомого после словесного конфликта. Кровавая драма развернулась на днях в доме на улице Северной.
По версии следствия, в ночь с 16 на 17 марта мужчина распивал алкоголь вместе со знакомым. Последний оскорбил злоумышленника, завязалась ссора.
- Северянин вооружился ножом и нанес множественные удары в шею и грудь приятелю, от которых тот скончался на месте происшествия, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Мурманской области.
Мужчину задержали в кратчайший срок. Он дал изобличающие показания и на месте показал, как причинил травмы потерпевшему.
Следователями назначены судебно-медицинские и криминалистические экспертизы, расследование уголовного дела продолжается.
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