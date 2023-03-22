Новый терминал аэропорта «Мурманск» могут построить раньше срока

В гавани оборудуют рукава для удобной посадки и высадки пассажиров. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В ходе «Прямой линии» с участием губернатора Андрея Чибиса северяне затронули тему аэропорту «Мурманск».

- Это образец прошлого века, - написали жители региона и отметили, что за такую воздушную гавань становится стыдно перед гостями.

- Ничего не делается по щелчку. Но для реконструкции сложена финансовая модель, есть проект, идет процедура заключения контракта по строительству огромного, красивого, качественного аэропорта. По плану, он должен быть построен в 2025 году, но не исключено, что этот срок можно будет сдвинуть влево, если строители будут работать качественно, - отметил Андрей Чибис.

В гавани оборудуют рукава для удобной посадки и высадки пассажиров.

Напомним: Главгосэкспертиза России дала положительное заключение на строительство нового аэровокзального комплекса внутренних воздушных линий аэропорта «Мурманск», который повысит пропускную способность воздушной гавани до 400 человек в час.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru