В Мурманске произошло ДТП с пострадавшим

Пассажира отечественного авто доставили в медицинское учреждение. Фото: УГИБДД по МО

Утром 22 марта в Мурманске в районе авторынка произошла авария, в которой пострадал человек.

- В 9.25 водитель автомобиля LADA не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем Ford, - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Мурманской области.

Пассажира отечественного авто доставили в медицинское учреждение.

Напомним: прокуратура проводит проверку по ДТП с погибшей женщиной в Апатитах.

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