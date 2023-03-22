В Мурманске произошло ДТП с пострадавшим

Пассажира отечественного авто доставили в медицинское учреждение. Фото: УГИБДД по МО
Утром 22 марта в Мурманске в районе авторынка произошла авария, в которой пострадал человек.
- В 9.25 водитель автомобиля LADA не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем Ford, - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Мурманской области.
Пассажира отечественного авто доставили в медицинское учреждение.
Напомним: прокуратура проводит проверку по ДТП с погибшей женщиной в Апатитах.
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