Прокуратура проводит проверку по ДТП с погибшей женщиной в Апатитах

Апатитчанку сбили на нерегулируемом пешеходном переходе. Фото: Иван Макеев

Днем 21 марта в Апатитах насмерть сбили женщину 1939 года рождения. ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе вблизи перекрестка Сидоренко-Воинов Интернационалистов.

На северянку, которая переходила дорога, наехала Skoda под управлением 39-летнего водителя. Женщину с тяжелыми травмами госпитализировали, но помочь ей врачи не смогли - она умерла в медучреждении.

- Прокуратура Апатитов контролирует установление всех обстоятельств ДТП, а также принятие процессуального решения по данному факту, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Напомним: момент аварии попал на камеру видеонаблюдения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru