Прокуратура проводит проверку по ДТП с погибшей женщиной в Апатитах

Апатитчанку сбили на нерегулируемом пешеходном переходе.
Фото: Иван Макеев
Днем 21 марта в Апатитах насмерть сбили женщину 1939 года рождения. ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе вблизи перекрестка Сидоренко-Воинов Интернационалистов.
На северянку, которая переходила дорога, наехала Skoda под управлением 39-летнего водителя. Женщину с тяжелыми травмами госпитализировали, но помочь ей врачи не смогли - она умерла в медучреждении.
- Прокуратура Апатитов контролирует установление всех обстоятельств ДТП, а также принятие процессуального решения по данному факту, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.
Напомним: момент аварии попал на камеру видеонаблюдения.
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