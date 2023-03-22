На обед с участием Си Цзиньпина подавали мурманского палтуса

На этой неделе состоялся визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву. Фото: Правительство Мурманской области

На этой неделе состоялся визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву. Для высокого гостя в Грановитой палате Большого Кремлевского дворца дали государственный обед от имени президента России Владимира Путина. В меню вошло блюдо Арктической кухни - Мурманский палтус на овощном жюльене.

- Согласно поручению министра иностранных дел Сергея Лаврова, цель мероприятий в рамках работы с иностранным дипломатическим сообществом, – продвижение ценностей и культуры нашей многонациональной страны, популяризация нематериального наследия русской кухни, кулинарных традиций народов России и уникального продуктового потенциала, - сообщили в министерстве информационной политики Мурманской области.

Арктическая кухня – стала брендом, который известен за пределами Мурманской области. Рыба – одна из визитных карточек Заполярья. Напомним: в 2019 голу повар из Мурманска угостила Сергея Лаврова треской «Северное сияние». А также приготовила для гостей приема в МИДе.

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