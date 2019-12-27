2019-12-27T16:22:55+03:00
Общество

Повар из Мурманска угостила Сергея Лаврова треской "Северное сияние"

А также приготовила для гостей приема в МИДе
Мария ПАШЕНКОВА
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Рецепт соленой трески "Северное сияние" порадовал гостей приема в МИДе. Фото: правительство Мурманской областиРецепт соленой трески "Северное сияние" порадовал гостей приема в МИДе. Фото: правительство Мурманской области
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26 декабря в Москве состоялся предновогодний брифинг директора Департамента информации и печати МИД России, на который съехалось более 70 представителей как отечественных, так и зарубежных СМИ.

На праздничном приеме гостей угощали блюдами проекта "Гастрономическая карта России". Напомним: в него входят и заполярные деликатесы. Так, повар из Мурманска Светлана Козейко создала рецепт соленой трески "Северное сияние".

На приеме заполярную рыбку попробовал сам министр иностранных дел Сергей Лавров. Помимо трески Светлана приготовила десерт "Кедр-морошка".

К слову, свое название блюдо из рыбки получило потому, что выкладывается на тарелке волнами, которые напоминают аврору бореалис. Также оно украшено северными ягодами - черникой и брусникой. Этот рецепт считается одним из лучших в "Гастрономической карте России".

ИСТОЧНИК KP.RU

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