Андрей Чибис – о газификации Мурманской области: «Труба будет»

В 2022 году началась активная работа по разработке проекта газификации Мурманской области. Фото: Правительство Мурманской области / Дмитрий Дубов

В 2022 году началась активная работа по разработке проекта газификации Мурманской области. Вопрос о том, как сейчас идет этот вопрос, прозвучал на «Прямой линии» с губернатором Андреем Чибисом, которая состоялась 21 марта.

- Так исторически сложилось, что для теплоснабжения, промышленности в нашем регионе основной вид топлива – мазут. Ряд решений по данному вопросы мы делаем самостоятельно, например, Умбу полностью перевели на торф. Серьезно занимаемся оптимизацией системы теплоснабжения, что сказывается на сокращении аварийности. Но главная задача – газификация, - отметил Андрей Чибис.

Процесс газификации Мурманской области поддержал президент, на данный момент с «Газпромом» проработан план и график по будущим работам.

- Трассировка выполнена – понятно, где будет проходить трасса, понятно какие будут отводы. Планируется, что проектные работы будут активизированы в ближайшее время. Я очень надеюсь, что труда будет, и никакие факторы не смогут помешать этому важнейшему для экономики и экологии проекту, - пояснил глава региона.

Он подчеркнул, что газификация позволит уменьшить суммы платежей за ЖКУ для северян, также местные предприятия смогут нарастить свои промышленные объемы.

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