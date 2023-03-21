На решение экологических проблем в Мурманской области до 2027 года направят 5,7 миллиарда рублей

В Мурманской области до 2027 года на ликвидацию объектов негативного воздействия на окружающую среду направят 5,7 миллиарда рублей. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области до 2027 года на ликвидацию объектов негативного воздействия на окружающую среду направят 5,7 миллиарда рублей.

- Среди наших целей: рекультивация самой крупной за Полярным кругом свалки твердых отходов в Мурманске, а также санкционированной свалки на территории ЗАТО Заозерск и хранилища бывшей птицефабрики «Снежная», - написал в своем Telegram-канале губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Напомним: в Мурманской области в рамках нацпроекта «Экология» и стратегического плана «На Севере жить» продолжается рекультивация пометохранилища бывшей птицефабрики «Снежная». За 21 год работы предприятия накопилось 200 тысяч тонн биологических отходов. Все они находятся в озерах глубиной до 15 метров.

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