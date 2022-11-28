Активная фаза рекультивации пометохранилища птицефабрики «Снежная» начнется в июне 2023 года

Активная фаза работ начнется в июне 2023 года, завершить проект планируют в 2024 году. Фото: Администрация Кольского района

В Мурманской области в рамках нацпроекта «Экология» и стратегического плана «На Севере жить» продолжается рекультивация пометохранилища бывшей птицефабрики «Снежная». За 21 год работы предприятия накопилось 200 тысяч тонн биологических отходов. Все они находятся в озерах глубиной до 15 метров.

Бороться с бомбой замедленного действия стали в 2019 году, когда риск попадания помета в водозаборные водоемы вырос до предела. Рекуль

- Процесс представляет собой осушение пометохранилища при помощи построенных рядом очистных сооружений и двух плавучих насосных станций. С их помощью и будет производиться откачка стоков, а также самого куриного помета. После обеззараживания стоки сбросят в ручей Земляной, впадающий в реку Колу, а сам помет либо вывезут на ближайший полигон ТКО, либо, в случае подтверждения понижения класса опасности отходов, используют для обратной засыпки территории пометохранилища, - сообщил глава Кольского района Мурманской области Андрей Малхасян.

Активная фаза работ начнется в июне 2023 года, завершить проект планируют в 2024 году.

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