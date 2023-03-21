Юкигассен впервые вошел в программу «Праздника Севера»

В Мурманске продолжается 88-й «Праздник Севера», впервые в его программу вошли соревнования по юкигассену. Фото: Администрация города Мурманска

В Мурманске продолжается 88-й «Праздник Севера», впервые в его программу вошли соревнования по юкигассену.

- 1-2 апреля в Долине Уюта пройдет открытый кубок Мурманской области «Для тех, кто знает толк в снеге». Соревнования отыграют среди смешанных команд от 8 до 10 человек старше 16 лет, - сообщили в паблике «Юкигассен | Мурманская область | Yukigassen» (12+).

До 27 марта на почту yukigassen-51@yandex.ruидет прием заявок от желающих покидать снежки.

Напомним: локации «Праздника Севера» для соревнований находятся в разных населенных пунктах региона. Чтобы зрителями было удобнее добираться до них, до точек проведения мероприятий организуют трансфер.

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