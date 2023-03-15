В рамках «Праздника Севера» для зрителей организуют бесплатный трансфер до Териберки, Ловозера и парка «Патриот»

До парка «Патриот» пойдут два автобуса в день мероприятия в 10.00 и 11.00, до Ловозера и Териберки – в 10.00. Фото: Правительство Мурманской области / Дмитрий Дубов

В Мурманской области в самом разгаре «Праздник Севера», локации для соревнований находятся в разных населенных пунктах региона. Чтобы зрителями было удобнее добираться до них, до точек проведения мероприятий организуют трансфер.

Так, 25 марта в парке «Патриот» рядом с Кильдинстроем впервые состоится «Гонка Героев». Днем ранее на 92 километре Серебрянской ГЭС в районе Териберки пройдет фестиваль зимних видов парусного спорта «Эривейв». А в Ловозере зрители смогут увидеть национальные виды спорта. До всех трех точек будут курсировать бесплатны автобусы.

- Обращаем внимание, что на трансфер будет открыта предварительная запись. Забронировать место можно будет с 20 по 24 марта по телефону +7 (8152) 60-28-68 с 9.00 до 18.00. Также 18 и 19 марта болельщики могут написать СМС сообщение на данный номер с указание ФИО для записи на трансфер, - пояснили в минспорте Мурманской области.

До парка «Патриот» пойдут два автобуса в день мероприятия в 10.00 и 11.00, до Ловозера и Териберки – в 10.00.

С программой «Праздника Севера» можно ознакомиться здесь.

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