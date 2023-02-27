Праздник Севера еще называют Полярной Олимпиадой. Фото: murmansk.travel

Праздник Севера еще называют Полярной Олимпиадой. В 2023 году он пройдет в Мурманской области уже в 88-й раз, северяне и гости региона увидят как традиционные виды спорта и визитные карточки, например, массовый лыжный старт, так и новые дисциплины. Рассказываем о Празднике Севера в 2023 году и его программе.

Одной из изюминок Полярной Олимпиады станет «Гонка Героев», которая состоится 25 марта в парке «Патриот». Ранее в Мурманской области она не проходила. Прием заявок от участников уже идет.

Также в программу включены спортивные мероприятия Федерации альпинизма Мурманской области: 5 марта в Абрам-Мысе пройдет чемпионат Мурманской области по ледолазанию, 19 марта в Кандалакше на горнолыжном комплексе горы Крестовой - соревнования по ски-альпинизму в дисциплине «эстафета».

КОНКРЕТНО

Программа 88-го Праздника Севера в 2023 году

Соревнования по парусному спорту:

3 - 6 марта - Мончегорск, озеро Имандра

22 - 27 марта - 85 километр Серебрянской ГЭС в районе Териберки; яхт-клуб ММТП на 27 километре Верхнетуломского шоссе, Верхнетуломское водохранилище

Кубок России по парусному спорту, II этап (заключительный):

22 - 27 марта – Териберка

Соревнования по альпинизму:

5 марта – Мурманск

19 марта – Кандалакша

Соревнования по хоккею с мячом:

11-12 марта – Мончегорск

1-2 апреля – Оленегорск

Соревнования по спортивному ориентированию:

11-12 марта – Мурмаши

Соревнования по конькобежному спорту:

20 - 23 марта - Оленегорск

Соревнования по биатлону:

24 - 26 марта – Мурманск

Соревнования по национальным видам спорта:

25-26 марта – Ревда

«Гонка Героев»:

25 марта – парк «Патриот», Кильдинстрой

Всероссийские соревнования по лыжным гонкам:

28 - 30 марта – Мурманск

Соревнования по лыжным гонкам среди спортсменов-любителей:

28 - 30 марта – Мурманск

Всероссийские соревнования по горнолыжному спорту:

29 марта – 3 апреля – Полярные Зори

Соревнования по горнолыжному спорту:

2-3 апреля – Кировск

49-й Мурманский лыжный марафон по программе Кубка лыжных марафонов России Russialoppet:

1-2 апреля – Мурманск

Соревнования по регби на снегу:

1 апреля – Мурманск

Соревнования по мини-футболу на снегу:

1-2 апреля – Апатиты

Соревнования по велосипедному спорту:

8 апреля – Мурманск

Соревнования по хоккею:

Март - апрель – Мурманск

Соревнования по ездовому спорту:

15-16 апреля - Кировск

Подробнее с программой и изменениями в ней можно ознакомиться на сайте министерства спорта Мурманской области.

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