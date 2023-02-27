Праздник Севера еще называют Полярной Олимпиадой. Фото: murmansk.travel
Праздник Севера еще называют Полярной Олимпиадой. В 2023 году он пройдет в Мурманской области уже в 88-й раз, северяне и гости региона увидят как традиционные виды спорта и визитные карточки, например, массовый лыжный старт, так и новые дисциплины. Рассказываем о Празднике Севера в 2023 году и его программе.
Одной из изюминок Полярной Олимпиады станет «Гонка Героев», которая состоится 25 марта в парке «Патриот». Ранее в Мурманской области она не проходила. Прием заявок от участников уже идет.
Также в программу включены спортивные мероприятия Федерации альпинизма Мурманской области: 5 марта в Абрам-Мысе пройдет чемпионат Мурманской области по ледолазанию, 19 марта в Кандалакше на горнолыжном комплексе горы Крестовой - соревнования по ски-альпинизму в дисциплине «эстафета».
КОНКРЕТНО
Программа 88-го Праздника Севера в 2023 году
Соревнования по парусному спорту:
3 - 6 марта - Мончегорск, озеро Имандра
22 - 27 марта - 85 километр Серебрянской ГЭС в районе Териберки; яхт-клуб ММТП на 27 километре Верхнетуломского шоссе, Верхнетуломское водохранилище
Кубок России по парусному спорту, II этап (заключительный):
22 - 27 марта – Териберка
Соревнования по альпинизму:
5 марта – Мурманск
19 марта – Кандалакша
Соревнования по хоккею с мячом:
11-12 марта – Мончегорск
1-2 апреля – Оленегорск
Соревнования по спортивному ориентированию:
11-12 марта – Мурмаши
Соревнования по конькобежному спорту:
20 - 23 марта - Оленегорск
Соревнования по биатлону:
24 - 26 марта – Мурманск
Соревнования по национальным видам спорта:
25-26 марта – Ревда
«Гонка Героев»:
25 марта – парк «Патриот», Кильдинстрой
Всероссийские соревнования по лыжным гонкам:
28 - 30 марта – Мурманск
Соревнования по лыжным гонкам среди спортсменов-любителей:
28 - 30 марта – Мурманск
Всероссийские соревнования по горнолыжному спорту:
29 марта – 3 апреля – Полярные Зори
Соревнования по горнолыжному спорту:
2-3 апреля – Кировск
49-й Мурманский лыжный марафон по программе Кубка лыжных марафонов России Russialoppet:
1-2 апреля – Мурманск
Соревнования по регби на снегу:
1 апреля – Мурманск
Соревнования по мини-футболу на снегу:
1-2 апреля – Апатиты
Соревнования по велосипедному спорту:
8 апреля – Мурманск
Соревнования по хоккею:
Март - апрель – Мурманск
Соревнования по ездовому спорту:
15-16 апреля - Кировск
Подробнее с программой и изменениями в ней можно ознакомиться на сайте министерства спорта Мурманской области.
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