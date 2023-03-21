С 21 по 24 марта на улице Советской в Мурманске будут взрывать

На улице Советской в Мурманске идет подготовка к строительству школы. Фото: Антон ЗАБИРОВ

На улице Советской в Мурманске идет подготовка к строительству школы. С 21 по 24 марта на стройплощадке будут взрывать скалу, для работ запланировано время с 17.00 до 19.00 (резервное время с 11.00 до 13.00).

- Взрывы осуществляются с применением укрытий из металлических листов, предотвращающих разлет осколков скальной породы. Проводимые работы не представляют опасности для населения, - сообщили в администрации Мурманска.

Напомним: водителей Мурманской области и гостей региона предупреждают о временных неудобствах. 25 и 26 марта дорогу Мишуково-Снежногорск будут перекрывать из-за взрывов на стройке перегрузочного комплекса «Лавна».

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