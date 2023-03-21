Дорогу Мишуково - Снежногорск будут перекрывать два дня из-за взрывов

По данным Мурманскавтодора, проезд будет закрыт с 17.00 до 18.00, резервное время с 18.00 до 19.00.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Водителей Мурманской области и гостей региона предупреждают о временных неудобствах. 25 и 26 марта дорогу Мишуково - Снежногорск будут перекрывать из-за взрывов на стройке перегрузочного комплекса «Лавна».
По данным Мурманскавтодора, проезд будет закрыт с 17.00 до 18.00, резервное время с 18.00 до 19.00.
Напомним: дорога в Мурманск вошла в число самых красивых маршрутов для автопутешествий. Трасса «Кола» проходит через карельские хвойные леса с огромными валунами и отвесными скалами.
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