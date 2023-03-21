Жителям Херсонской области выдали в Мурманской области 54 жилищных сертификата

13 семей из Херсонской области уже обратились за обналичиванием государственного жилищного сертификата. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Мурманской области продолжается выдача через МФЦ государственных жилищных сертификатов жителям Херсонской области, стартовала она 10 января. На данный момент таких документов выдано уже 54, а 13 семей обратились за их погашением.

- С помощью государственного жилищного сертификата можно купить квартиру, часть квартиры, дом или часть дома. Размер суммы сертификата, которым можно полностью или частично оплатить приобретение жилья, исчисляется умножением нормы обеспечения жилплощадью на среднюю рыночную стоимость квадратного метра жилья по стране, - сообщили в минстрое Мурманской области.

Воспользоваться поддержкой могут те, кто вынужден поменять свое место проживания. Сумма выплаты составляет 100 тысяч рублей.

Напомним: с июля 2022 года в Мурманской области действует программа «Свой дом в Арктике», по которой выдано уже 218 сертификатов. В число льготных получателей, куда уже, например, входят многодетные семьи и участники СВО, войдут также молодые ученые.

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