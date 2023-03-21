У кинотеатра «Родина» в Мурманске вырубят 16 деревьев и 120 кустарников

В рамках компенсационного озеленения высадят новые деревья и кустарники, но уже в других местах. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В 2023 году началась реконструкция кинотеатра «Родина» в Мурманске, сейчас идут подготовительные работы. При этом рядом со зданием со стороны улицы Ленинградской и улицы Профсоюзов снесут 16 деревьев и 120 кустарников.

- Установлено, что под зелеными зонами проходят инженерные коммуникации, часть из которых будет демонтироваться для замены. Данные работы требуют сноса зеленых насаждений. Обследование тополей вдоль улицы Профсоюзов также было выполнено специалистами ПАБСИ КНЦ РАН. Рекомендовано полное удаление деревьев, пораженных насекомыми и грибковыми заболеваниями, имеющих повреждения кроны и стволов, - сообщили в администрации Мурманска.

В рамках компенсационного озеленения высадят новые деревья и кустарники, но уже в других местах. У самой «Родины» озеленение сделают, когда закончится реконструкция. - уже в 2024 году.

Напомним: в России сформирован Национальный реестр старовозрастных деревьев России. От Мурманской области в него вошло единственное дерево - пушистая береза в Кировске.

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