В Мурманске состоялось открытие регионального этапа конкурса «Воспитатель года»

Победители конкурса награждаются дипломами минобрнауки региона, призами или их денежным эквивалентом. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

В Мурманске прошла торжественная церемония открытия регионального этапа профессионального конкурса «Воспитатель года», победитель которого представит Мурманскую область на федеральном этапе соревнования «Воспитатель года России».

Всего за звание лучшего будут бороться 13 педагогов из разных уголков Заполярья. Среди них - 9 опытных воспитателей и 4 дебютанта.

- Воспитатель первым формирует у детей доверие к сфере образования, от них зависит очень многое. В том числе педагоги формируют у ребят умение вести себя в коллективе и дружить, помогают совершать новые открытия, развивают в них доброту, - отметила министр образования Мурманской области Диана Кузнецова.

Впереди у воспитателей два конкурсных этапа, в рамках которых они продемонстрируют мастер-классы, проведут занятия для детей, представят свои педагогические наработки, поучаствуют в дебатах.

Победители конкурса награждаются дипломами минобрнауки региона, призами или их денежным эквивалентом. Имена лауреатов станут известны 24 марта.

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