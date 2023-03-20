В учреждениях УФСИН Мурманской области развивается швейное производство

Всего в УФСИН региона действует 6 центров трудовой адаптации осужденных. Фото: УФСИН по МО

В Мурманской области прошли рабочая встреча по развитию производственного сектора уголовно-исполнительной системы и росту трудовой занятости осужденных.

Всего в УФСИН региона действует 6 центров трудовой адаптации осужденных, где производится продукция деревообрабатывающего профиля, изделия из металла. В том числе идет развитие швейного производства.

- Центр трудовой адаптации осужденных ИК-18 закупил 28 единиц нового швейного оборудования, что позволит производственному сектору учреждения бесперебойно и качественно выполнять заказы по пошиву швейных изделий как для госнужд, так и для сторонних заказчиков, - сообщает пресс-служба УФСИН России по Мурманской области.

В учреждении будет открыт новый швейный участок, что позволит трудоустроить максимальное число осужденных. Дополнительно привлекут к оплачиваемому труду при двухсменном режиме работы 60 человек.

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