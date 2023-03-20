32 тысячи детей стали участниками проекта «Приглашаем познакомиться с Мурманской областью»

Юные северяне посещают музеи, выставки, памятники, мемориальные комплексы, промышленные объекты и т.д. Фото: www.laplandiya.org

В Заполярье в рамках плана «На Севере – жить» реализуется проект «Приглашаем познакомиться с Мурманской областью», благодаря которому дети больше узнают о культуре, истории, природе и экономике родного края. Его участниками стали уже более 32 тысяч школьников.

- Благодаря региональному туристическому проекту детям из разных муниципалитетов удалось не только расширить кругозор и получить новые знания, но и побывать в тех уголках региона, куда они, возможно, доехали бы очень нескоро. Проект позволяет ребятам осознать красоту и просторы родного региона, понять, что такое гордость за свою малую Родину и насколько разнообразен и интересен край, в котором они живут и будут жить, - рассказала министр образования и науки Диана Кузнецова.

Юные северяне посещают музеи, выставки, памятники, мемориальные комплексы, промышленные объекты и т.д. Об истории Мурманской области они узнают не только через конкретные исторические факты, но и через биографию выдающих северян. Глава региона Андрей Чибис отметил важность такой работы и что ее надо активизировать.

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