Андрей Чибис на «Крымской весне»: «Настоящий праздник – Крым вернулся в родную гавань»

Праздник в Мурманске объединил северян. Фото: правительство Мурманской области/Дмитрий Дубов

18 марта в Мурманске прошел митинг-концерт «Крымская весна», приуроченный ко Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.

- Девять лет назад произошло поистине историческое событие, настоящий праздник для всей страны, для всего нашего многонационального народа – Крым вернулся в родную гавань. В прошлом году к нашей стране присоединились еще четыре новых региона, – по сути, исторические земли, населенные людьми, которые всегда осознавали себя единым российским народом, - отметил на празднике губернатор Андрей Чибис.

До конца марта в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке работает интерактивный атлас Крыма «Вместе мы можем многое», а в Мурманской областной универсальной научной библиотеке до 20 марта работает выставка изданий «Крымская весна».

Напомним: депутат Мурманской областной Думы поехал работать в госпиталь на Донбассе.

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