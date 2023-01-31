Врач онкодиспансера в Мурманске о работе на Донбассе: «Попал с корабля на бал – сразу в операционную»

В ДНР депутат прибыл как волонтер. Фото: duma-murman.ru/

Заместитель главного врача по хирургии в Мурманском областном онкологическом диспансере и депутат Мурманской областной Думы Роман Пономарев рассказал, что взял отпуск на работе, чтобы приехать на Донбасс.

- Я принял для себя единственно верное решение – приехал на Донбасс оказывать медицинскую помощь нашим военным и мирным жителям. В госпитале меня очень тепло встретили, как говорится, попал сразу с корабля на бал – в перевязочную, затем в операционную. Сложный первый день. Уверен, что мои знания и умения будут востребованы здесь, и я внесу свой вклад в нашу большую победу, - отметил Роман Пономарев.

В ДНР депутат прибыл как волонтер.

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