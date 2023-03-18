Дорогу Заполярный-Сальмиярви закрыли из-за сильной метели

Сильная метель привела к ухудшению видимости на дорогах. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На выходных, 18 и 19 марта, синоптики обещают жителям Мурманской области снегопады. Из-за непогоды в регионе опять закрывают дороги.

Как сообщили в Мурманскавтодоре, с 18.40 18 марта закрыт проезд по дороге Заполярный-Сальмиярви. Сейчас на участке работают три машины по уборке снега. Откроют дорогу после улучшения погодных условий.

Напомним: дорогу на Териберку дважды закрывали из-за метели за короткий период.

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