Дорогу Заполярный-Сальмиярви закрыли из-за сильной метели

Сильная метель привела к ухудшению видимости на дорогах.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
На выходных, 18 и 19 марта, синоптики обещают жителям Мурманской области снегопады. Из-за непогоды в регионе опять закрывают дороги.
Как сообщили в Мурманскавтодоре, с 18.40 18 марта закрыт проезд по дороге Заполярный-Сальмиярви. Сейчас на участке работают три машины по уборке снега. Откроют дорогу после улучшения погодных условий.
Напомним: дорогу на Териберку дважды закрывали из-за метели за короткий период.
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