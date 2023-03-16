Дорогу на Териберку закрыли из-за сильного снега

Дорогу на Териберку закрыли второй раз за неделю. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Дорогу на Териберку закрыли второй раз за неделю. Причина одна - сильный снегопад.

- 16 марта с 7.30 закрыт проезд по автомобильной дороге Кола – Серебрянские ГЭС с 32 по 135+570 километры и автоподъезд к селу с 0 по 40 километры, - сообщили в МЧС по Мурманской области.

Накануне дорогу на Териберку закрывали 14 марта. Тогда автобус до села из Мурманска ехал целую ночь, его пришлось толкать пассажирам.

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