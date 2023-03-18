Многодетного отца из Ковдора приговорили к 18 годам лишения свободы за изнасилование дочери

Ковдорчанина признали виновным в изнасиловании дочери. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ковдорский районный суд вынес приговор местному жителю, которого обвинили в изнасиловании дочери и насильственных действиях сексуального характера в ее отношении. Все это совершалось, когда мужчина был пьян. О том, что происходит с девочкой, узнала ее мать, которая и написала заявление на мужа.

- Подсудимый признал себя виновным, от дачи показаний отказался, его вина была подтверждена и всеми собранными по делу и исследованными судом доказательствами, показаниями свидетелей, несовершеннолетней потерпевшей и ее законного представителя, заключениями экспертов, - сообщили в пресс-службе суда.

При этом коллеги хорошо отзывались о северянине, ранее судим он не был, также он воспитывал троих детей. Суд приговорил мужчину к 18 годам исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком 1 год 8 месяцев и установлением для осужденного ряда ограничений. Помимо этого, осужденному назначена принудительная мера медицинского характера, подлежащая исполнению по месту отбывания лишения свободы.

Также он должен заплатить 1,5 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда. Приговор ковдорчанин может обжаловать.

Напомним: в Мурманской области мужчину, обвиняемого в изнасиловании девочки-подростка, заключили под стражу. По версии следствия, северянин пьяным напал на сестру и принудил ее к половому акту.

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