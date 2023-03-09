В Мурманской области обвиняемого в изнасиловании сестры-подростка заключили под стражу

Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Мурманской области мужчину, обвиняемого в изнасиловании девочки-подростка, заключили под стражу. По версии следствия, северянин пьяным напал на сестру и принудил ее к половому акту.

- Суд согласился с доводами следствия, что оставаясь на свободе, обвиняемый может скрыться от органов следствия и суда, так как у него отсутствует регистрации на территории РФ, и он может угрожать потерпевшей и свидетелям по уголовному делу, ведь свидетелями являются его близкие родственники, - сообщили в Полярном районном суде Мурманской области.

Также в пользу того, что обвиняемого надо заключить под стражу сыграло то, что он часто выпивает, не раз привлекался к административной ответственности за появление в общественных местах в нетрезвом виде.

Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

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