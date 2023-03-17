В ГИБДД рассказали подробности смертельного ДТП на дороге Кировск-Коашва

Молодые люди погибли на месте происшествия до приезда скорой помощи. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ГИБДД сообщили подробности страшного ДТП, которое произошло вечером 16 марта на автодороге Кировск-Коашва. Погибли два человека.

- Около 20.00 в районе 20-го километра автодороги водитель автомобиля «ВАЗ» наехал на двух пешеходов, 1995 и 1998 года рождения, которые находились на проезжей части. После этого автомобиль опрокинулся, - сообщили в пресс-службе УГИБДД региона.

Молодые люди погибли на месте происшествия до приезда скорой помощи. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства и механизм совершения ДТП.

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