Перед загадочной смертельной аварией водитель увидел странный силуэт. На дороге Кировск-Коашва произошло ДТП, которое трудно объяснить

На месте аварии обнаружили лобовое стекло не только от «Нивы», но и от иномарки, которой на месте ДТП не оказалось. Фото: hibinform.ru/

Вечером 16 марта на дороге Кировск-Коашва произошло страшное ДТП, которое унесло жизни двух молодых людей.

Как сообщает «Хибинформбюро», после аварии по проезжей части раскидало тела погибших. Кругом валялись автомобильные детали — дворники, датчики, предохранители... Рядом на крыше лежала перевернутая «Нива».

По словам водителя, он заметил на дороге некий силуэт и дернул руль влево, пытаясь избежать столкновения с ним. После этого услышал звук удара, машина вылетела на встречную полосу, отскочила от снежной бровки и перевернулась. Мужчина так и не понял, на что или на кого он наехал.

Что странно, на месте аварии обнаружили лобовое стекло не только от «Нивы», но и от другой машины, по всей видимости, иномарки, которой на месте ДТП не оказалось. Часть разбросанных по дороге деталей — тоже импортные.

Куда делся второй автомобиль выясняют полицейские.

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