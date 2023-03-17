Семеновское озеро в Мурманске благоустроят за 40 миллионов рублей

Работы планируется проводить в два этапа.
Фото: Ольга ЗАСУХИНА
Тендер на благоустройство Семеновского озера в Мурманске появился на сайте госзакупок. На обновление зоны отдыха выделили 40,8 миллиона рублей.
Работы планируется проводить в два этапа. На первом будет подготовка (с момента подписания договора по 30 июня), на втором - непосредственно работы по благоустройству (с 1 июля по 30 сентября 2023 года).
Ранее глава Мурманска Игорь Морарь сообщал, что на берегу озера появится новое здание школы зимнего плавания, автостоянка, пешеходные дорожки, современное освещение и многое другое.
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