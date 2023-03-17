Ветераны просят сохранить уникальную подводную лодку «Дмитрий Донской» из Заозерска

Ветераны обращаются к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, спикеру Госдумы Вячеславу Володину, министру обороны РФ Сергею Шойгу и гендиректору «Росатома» Алексею Лихачеву. Фото: Александр ГЛУЗ

Участники общероссийского общественного движения «Ветераны России» направили письмо российским властям с просьбой сохранить уникальный атомный ракетный подводный крейсер «Дмитрий Донской» (проект 941 «Акула»). Подлодка была выведена из боевого состава ВМФ России в прошлом году.

Ветераны обращаются к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, спикеру Госдумы Вячеславу Володину, министру обороны РФ Сергею Шойгу и гендиректору «Росатома» Алексею Лихачеву.

- За более чем 40 лет службы АПЛ «Дмитрий Донской» неоднократно решала боевые задачи, использовалась в качестве площадки для испытаний передовых систем вооружения, модернизировалась и усовершенствовалась, продолжая нести боевое дежурство в глубинах мирового океана по обеспечению безопасность нашей страны. Подобные образцы вооружения, не имеющие аналогов в мире, не должны заканчивать свой славный боевой путь на свалке истории как груда металлолома, - пишет организация.

Ранее сообщалось, что последнюю самую большую в мире подводную лодку проекта «Акула» планируют утилизировать, в связи с экономической нецелесообразностью ее содержания. Ветераны хотят, чтобы из крейсера создали учебно-выставочный комплекс.

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