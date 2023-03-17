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НовостиОбщество17 марта 2023 9:47

Жителей Мурманской области приглашают стать волонтерами на первой в регионе «Гонке героев»

До мероприятия будет организован трансфер
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
Онлайн-обучение состоится 24 марта. Для волонтеров организуют трансфер из Мурманска, бесплатное питание.

Онлайн-обучение состоится 24 марта. Для волонтеров организуют трансфер из Мурманска, бесплатное питание.

Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Жителей Мурманской области приглашают стать волонтерами «Гонки героев», которая 25 марта состоится в парке «Патриот» в Кильдинстрое.

- Помощь добровольцев будет необходима на регистрации участников, работе на камере хранения, выдаче воды/чая на пунктах питания, помощь на медицине, кухне, фан зоне, финише, - сообщают организаторы.

Онлайн-обучение состоится 24 марта. Для волонтеров организуют трансфер из Мурманска, бесплатное питание. Также поощрят благодарственным письмом и сувенирами.

Заполнить анкету на участие можно по ссылке.

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