25 марта в парке «Патриот» под Мурманском впервые состоится «Гонка Героев». Фото: Мария ПАШЕНКОВА

25 марта в парке «Патриот» под Мурманском впервые состоится «Гонка Героев». Соревнования пройдут в рамках 88-го «Праздника Севера».

Заявки принимаются как от новичков и любителей, так и профессионалов, также можно попробовать пройти трассу в одиночку или командой. За возможность проявить свои силы надо оплатить взнос в размере от 2300 рублей.

Напомним: полосы препятствий «Тайфун» и «Вихрь» открыли в «Патриоте» в январе, первыми их опробовали участники гонки «Герои Севера».

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