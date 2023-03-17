В Мурманской области задержали браконьеров с двумя тушами лосей

В ведомстве отмечают, что сезон охоты уже закрыт. Фото: Минприроды Мурманской области

Совместная работа Погрануправления ФСБ по Республике Карелия и минприроды Мурманской области привела к выявлению браконьеров.

- Задержаны двое граждан с двумя разделанными тушами лося. Материалы переданы в УМВД по Мурманской области для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ст. 258 УК РФ «Незаконная охота», - сообщили в минприроды региона.

В ведомстве отмечают, что сезон охоты уже закрыт.

Напомним: в Мурманской области из-за убийства лосихи возбудили уголовное дело. Браконьер добровольно заплатил государству 400 тысяч рублей.

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