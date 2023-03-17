Военный комиссар рассказал, будут ли выдавать повестки жителям Мурманской области

В Мурманской области пока официальных данных о рассылке повесток нет. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В некоторых регионах России военкоматы начали рассылать повестки. Так, их стали получать жители Ярославской, Пензенской, Воронежской, Липецкой областей. Отмечается, что это делается для уточнения данных о состоящих на воинском учете и их специальностей, а также оцифровки базы данных.

В Мурманской области пока официальных данных о рассылке повесток нет.

-Призывная комиссия еще не начиналась, по мобилизации ничего не известно, - рассказал «АиФ-Мурманск» военный комиссар Кольского района Мурманской области Олег Зайцев.

Напомним: частная мобилизация в регионе завершилась в начале ноября, всего призвали тысячу северян.

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