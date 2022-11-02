Андрей Чибис: Вручение повесток по частичной мобилизации завершено

В Мурманской области официально завершилась частичная мобилизация.
В Мурманской области официально завершилась частичная мобилизация. Об этом сообщил губернатор Андрей Чибис.
- Вручение повесток было прекращено. Добровольцы и желающие служить по контракту могут продолжать обращаться в военкоматы для поступления на службу, - уточнил Андрей Чибис.
Напомним: план для региона в рамках частичной мобилизации составлял тысячу человек. На прошлой неделе о завершении основных мероприятий мобилизации сообщил министр обороны Сергей Шойгу.
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