Андрей Чибис: Вручение повесток по частичной мобилизации завершено

В Мурманской области официально завершилась частичная мобилизация.

В Мурманской области официально завершилась частичная мобилизация. Об этом сообщил губернатор Андрей Чибис.

- Вручение повесток было прекращено. Добровольцы и желающие служить по контракту могут продолжать обращаться в военкоматы для поступления на службу, - уточнил Андрей Чибис.

Напомним: план для региона в рамках частичной мобилизации составлял тысячу человек. На прошлой неделе о завершении основных мероприятий мобилизации сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

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