Юрист про конфликт инвалида и охранника в ТРЦ Мурманска: «Это самоуправство»

Проверку по факту случившегося начал региональный Следком. Фото: Иван МАКЕЕВ

На днях в сети появилось видео, снятое в ТРЦ «Мурманск молл». На видно, как охранник толкает инвалидную коляску с мужчиной, последний не удержался и упал на пол. Все происходило на фудкорте на глазах у многочисленных свидетелей.

Проверку по факту случившегося начал региональный Следком. Также действия охранника прокомментировал юрист. По его словам, нужно выяснить, был ли инвалид в состоянии алкогольного опьянения, потому что если это было, то сам северянин может понести административное наказание.

- Другое дело, если у него внезапно ухудшилось здоровье. Даже если посмотреть с позиции логики, если человек маломобилен, то ему сложно было оперативно привести себя в порядок. Как минимум персоналу ТЦ нужно было указать ему, где находится санузел, и сопроводить туда, - сообщил «АиФ-Мурманск» юрист Сергей Соловьев.

По его словам, действия охранника можно квалифицировать как самоуправство. И если инвалид обратиться в полицию и прокуратуру, то сможет потребовать компенсацию морального вреда.

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