Следком проводит проверку после сообщения об издевательстве охранника над инвалидом в ТРЦ Мурманска

Случившимся уже заинтересовались правоохранительные органы. Фото: Иван МАКЕЕВ

В сети появилось видео, снятое в ТРЦ «Мурманск молл». На видно, как охранник толкает инвалидную коляску с мужчиной, последний не удержался и упал на пол. Все происходило на фудкорте на глазах у многочисленных свидетелей.

- Причиной такого поведения стал запах от инвалида, который не понравился охраннику, - пишет Telegram-канал «Мурманск».

Случившимся уже заинтересовались правоохранительные органы.

- В социальных медиа размещена видеозапись, на которой сотрудник одного из торговых центров в городе Мурманске сбросил с кресла-коляски инвалида, находящегося в беспомощном состоянии. По данному факту организована процессуальная проверка, - сообщили в СУ Следственного комитета по Мурманской области.

Напомним: в Североморске воспитательница одного из детских садов протащила за руку по снегу одного из детей.

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