В Мурманской области за неделю подорожали яблоки и свинина

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманскстате рассказали об изменении цен на некоторые продукты первой необходимости за минувшую неделю.

Так, с 7 по 13 марта в Мурманской области больше всего подешевели картофель (на 7,3%), свежая белокочанная капуста (на 4,5%), пищевая поваренная соль (на 3,5%), греча (на 1,9%) и пшено (на 1,4%)

Тем временем подорожали яблоки (на 2,6%) и свинина, кроме бескостного мяса (на 0,8%).

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

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