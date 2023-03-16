Дорога на Териберку открыта для проезда

Метель в Мурманской области немного успокоилась, и дорога на Териберку вновь доступна для путешественников. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Метель в Мурманской области немного успокоилась, и дорога на Териберку вновь доступна для путешественников. Напомним: автоподъезд к поселку был перекрыт с утра 16 марта из-за сильных снегопадов.

Как сообщили в Мурманскавтодоре, с 15.00 открыт проезд по автодороге Кола - Серебрянские ГЭС (с 32 по 136 километры) и автоподъезд к Териберке (с нулевого по 38 километры).

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