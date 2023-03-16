Фото: АО «Аэропорт Мурманск»

Главное управление государственной экспертизы дало положительное заключение на строительство нового аэровокзального комплекса внутренних воздушных линий международного аэропорта «Мурманск».

Фото: АО «Аэропорт Мурманск»

Строительство должно начаться летом 2023 года и завершиться в феврале 2025 года. Сейчас для проекта выбирают генерального подрядчика. Стоимость контракта оценивается почти в 3 миллиарда рублей.

Фото: АО «Аэропорт Мурманск»

Как сообщила министр транспорта и дорожного хозяйства Юлия Полиэктова, на данный момент реконструируются перрон, рулежная дорожка, аварийно-спасательные станции и другие объекты.

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