Новый терминал аэропорта «Мурманск» построят к весне 2025 года

К концу февраля 2025 года должен быть построен новый терминал аэропорта «Мурманск». Фото: Антон ЗАБИРОВ

К концу февраля 2025 года должен быть построен новый терминал аэропорта «Мурманск». До 5 апреля 2023 года будут принимать заявки от компаний, которые видят себя в роли подрядчика, стоимость контракта оценивается почти в 3 миллиарда рублей.

При этом в декабре 2024 года должна быть завершена реконструкция существующей инфраструктуры воздушной гавани.

Как ранее сообщала министр транспорта и дорожного хозяйства Юлия Полиэктова, на данный момент реконструируются перрон, рулежная дорожка, аварийно-спасательные станции и другие объекты.

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